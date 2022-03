La Porsche confiscata alla mafia ora è in flotta con l’Areu della Lombardia

Servirà per trasporto organi, tessuti, equipe chirurgiche per i trapianti la Porsche confiscata alla mafia che ora è in flotta con l’Areu della Lombardia

La Porsche Panamera confiscata alla mafia e tenuta in via provvisoria dal Pirellone da oggi, 2 marzo, è in flotta con l’Areu della Lombardia con la “benedizione legalitaria” di Attilio Fontana che ricorda come sia “essenziale colpire le mafie direttamente sull’aspetto economico”.

Ecco perché è stata ufficialmente consegnata all’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza quella supercar che da mezzo per coppole storte diventerà viatico su ruota di salvezza.

All’Areu la Porsche confiscata alla mafia

Areu infatti la destinerà al trasporto degli organi. I media spiegano che il potente veicolo coupè è stato allestito con livrea istituzionale dell’Areu, ma non solo. La Panamera “salvavite” è stata dotata dei necessari dispositivi acustici e luminosi per l’utilizzo in emergenza.

Come verrà impiegata? Un po’ come le Lamborghini della Polizia per le Giulia Quadrifoglio dell’Arma: per il trasporto organi, tessuti, equipe chirurgiche per i trapianti e pazienti donatori e riceventi.

Fontana: “La lotta alla mafia si fa anche così”

Ecco il commento del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: “Questo è un momento molto importante perché è essenziale colpire direttamente sull’aspetto economico le mafie, perché dimostra che questi beni vengono utilizzati per finalità positive.

E perché facciamo la lotta alla mafia anche tenendo alta l’attenzione e spiegando ai cittadini quali sono i rischi e i pericoli delle infiltrazioni e comunicando i successi”.