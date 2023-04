Home > Askanews > La Porta delle Farfalle illumina il Librino, periferia di Catania La Porta delle Farfalle illumina il Librino, periferia di Catania

Roma, 6 apr. (askanews) – Sarà inaugurata il 14 aprile a Librino, alla periferia di Catania, la più grande scultura al mondo in bassorilievo ceramico: più di un chilometro e mezzo di creazioni di artisti, di madri e di bambini in un quartiere noto alle cronache per il degrado e lo spaccio. Il progetto interno si chiama “La porta delle farfalle” ma è composto anche di “Porta della bellezza” e “Porta della Conoscenza”; e nelle intenzioni del mecenate che l’ha finanziata, il messinese Antonio Presti, è un inno ai valori della cultura, della condivisione, della coscienza comune di rispetto per il territorio. Hanno partecipato al progetto oltre 15mila persone fra i bambini delle scuole e le loro famiglie, per creare un’opera monumentale a cielo aperto.

