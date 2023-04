La Porta: il Barca non ha mai fatto niente per vantaggi sportivi

Milano, 17 apr. (askanews) – “Il Barcelona Football Club non ha mai intrapreso alcuna azione con l’obiettivo o l’intenzione finale di falsare la competizione con l’obiettivo di ottenere un vantaggio sportivo a nostro favore”. Lo ha affermato il presidente del club di calcio catalano, Joan Laporta, facendo riferimento al caso Negreira. Si tratta di uno scandalo legato ad accuse nei confronti della società blaugrana, per presunti corrisposti all’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri Enriquez Negreira, ufficialmente per delle consulenze.