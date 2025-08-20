La posizione di Francesca Fagnani su Ballando Con le Stelle

Francesca Fagnani e Ballando Con le Stelle: chiarimenti e rumors

Negli ultimi anni, il nome di Francesca Fagnani è stato sulla bocca di tutti, soprattutto quando si parla di Ballando Con le Stelle. Ogni estate, i gossip si rincorrono, lasciando i fan con il fiato sospeso: parteciperà o no? Eppure, nel 2023, la conduttrice di Belve ha voluto mettere fine a tutte le speculazioni, chiarendo: “Non ci sarò, non è vero.

Aspetto con ansia che riparta, ma lo seguirò comodamente dal mio divano, come sempre”. Chi non si è mai trovato nella situazione di dover smentire un rumor impertinente? È un classico della vita pubblica!

Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, diversi siti hanno ripreso l’idea che Fagnani potesse unirsi a nomi noti come Barbara d’Urso e Andrea Delogu nel cast della nuova edizione di Ballando. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, non si è fatto intimidire e ha contattato la presentatrice. Lei ha confermato di essere stata avvicinata, ma ha anche ribadito che non ha mai accettato l’invito di Milly Carlucci. “Mi ha rivelato che le è stato proposto più volte, ma ha sempre declinato l’offerta. Anche se, ammetto, quest’anno avevo un po’ di speranza, dato che mi hanno contattato persino al mattino presto. Ma dopo averle inviato numerosi messaggi, mi ha detto chiaramente di no: anche quest’anno seguirà il programma comodamente dal suo divano, accanto al compagno Enrico Mentana”, ha concluso Alessi. Chi di noi non ha mai sognato di essere comodamente a casa mentre il mondo dello spettacolo si svolge davanti ai nostri occhi?

Le dinamiche di Ballando e i rapporti tesi

Per Milly Carlucci, l’eventuale partecipazione di Fagnani sarebbe stata un vero colpo da maestro, non solo per il suo attuale successo, ma anche per le tensioni con una delle giurate, Selvaggia Lucarelli. In passato, la Lucarelli ha espresso critiche nei confronti della conduttrice di Belve e del suo nuovo spin-off Crime. Quante volte i rapporti professionali possono diventare complicati? Eppure, sembra che il mondo dello spettacolo sia un palcoscenico perfetto per drammi e colpi di scena.

