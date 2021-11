La possibile sorpresa a Uomini e Donne: Eugenia ritorna? Da alcune dichiarazioni rilasciate al Magazine del programma l'ipotesi non è così remota

La possibile sorpresa potrebbe riguardare a breve Uomini e Donne: Eugenia ritorna? La Rigotti potrebbe tornare ad essere parte del programma ma per ora non dà certezze, anche se ha ammesso dia ver superato ormai indenne la scelta con cui Massimiliano Mollicone aveva prediletto Vanessa Spoto con cui la storia poi è finita.

La sua risposta indiretta Eugenia l’ha data sul Magazine del programma.

Uomini e Donne: Eugenia ritorna? Le confessioni al magazine del programma

Eugenia ha parlato anche della fine della relazione fra il corteggiato e la sua ex “rivale” ed ha lasciato la stessa ottima impressione che aveva lasciato a suo tempo nei telespettatori quando era entrata del programma di Maria De Filippi come tronista. Ed oggi la carismatica Eugenia ha ammesso che la scelta di Massimiliano a suo tempo in favore di Vanessa non la lasciò indifferente, fu una ferita.

Eugenia ritorna a Uomini e Donne? “Per ora ho ritrovato la mia serenità”

Poi però aveva “ritrovato la serenità non prima della fine dell’estate”. E sulla rottura fra i due? “Da una parte mi ha strappato un sorriso veder realizzato quello che pensavo, dall’altra mi è dispiaciuto“. Eugenia era certa che fra i due non avrebbe funzionato, ed anche se è troppo elegante per non gridare “vendetta” per una rivincita sulla sua esclusione di allora non cela di averci in un certo senso “preso”.

Dopo Uomini e Donne la telefonata a Massimiliano, e forse Eugenia ritorna dove tutto è cominciato

Eppure Eugenia ha ammesso di aver provato a contattare Massimiliano dopo la rottura con Vanessa, tanto da fare pensare ad un ritorno di fiamma. Ma Massimiliano ha ormai un’altra storia ed Eugenia non lo ha più rivisto, e forse ha preparato la sua “vendetta” proprio con un ritorno a Uomini e Donne.