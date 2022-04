La preghiera e i cortei nell’ultimo venerdì del mese di Ramadan

Roma, 29 apr. (askanews) – Da Gerusalemme a Damasco, da Teheran a Islamabad, immagini dell’ultimo venerdì di Ramadan, il mese sacro dell’Islam. I palestinesi si sono riuniti per l’ultima preghiera del venerdì davanti alla moschea della Cupola della Roccia nel complesso della moschea di al-Aqsa, il terzo sito più sacro dell’Islam, nella città vecchia di Gerusalemme. Affollatissima anche la Faisal Grand Mosque di Islamabad, in Pakistan.

In Siria e in Iran ogni anno l’ultimo venerdi del mese di digiuno musulmano le fazioni palestinesi marciano nelle capitali Damasco e Teheran per le commemorazioni del Quds Day lanciate nel 1979 dal leader rivoluzionario iraniano, l’ayatollah Ruhollah Khomeini.