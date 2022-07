Roma, 26 lug. (askanews) – Papa Francesco si è raccolto in una “preghiera silenziosa” al cimitero Ermineskin Cree Nation a Maskwacis, prima di fare visita a un sito di una ex scuola residenziale e chiedere scusa per il “male” inflitto agli indigeni in Candada.

