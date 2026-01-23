La premier danese in Groenlandia incontra il capo del governo locale

Nuuk, 23 gen. (askanews) – La primo ministro danese Mette Frederiksen è arrivato a Nuuk, capitale della Groenlandia, per incontrare la sua controparte locale, Jens-Frederik Nielsen. Frederiksen è arrivata direttamente da Bruxelles, dove ha incontrato il segretario generale della Nato Mark Rutte. I due leader hanno concordato di rafforzare il ruolo dell’Alleanza nell’Artico.

I colloqui si tengono a conclusione di una settimana turbolenta che ha visto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fare marcia indietro sulle sue minacce di impadronirsi dell’isola artica militarmente e accettare i colloqui per un ruolo rafforzato degli Usa nel territorio danese e investimenti nel suo immenso patrimonio minerario.