La premier francese Borne in Alsazia sul luogo dell'incendio nella struttura per disabili

Milano, 9 ago. (askanews) – La premier francese, Elisabeth Borne si è recata in Alsazia, nella zona di Colmar, nella Francia Occidentale, sul luogo dell’incendio che ha causato 11 morti in una struttura per disabili, in cui un gruppo di persone tra i 27 e i 50 anni, con disturbi dell’apprendimento, stava trascorrendo le proprie vacanze.

“Si tratta, evidentemente, di un dramma spaventoso – ha detto – e voglio esprimere tutta la mia tristezza e la mia solidarietà alle famiglie che sono molto duramente provate. È un dramma che tocca tutti noi nel cuore, qui in Alsazia, dove le autorità si sono immediatamente mobilitate come ovunque in Francia. È troppo presto per capire cosa sia successo. È in corso un’inchiesta che permetterà di fare tutta la luce possibile e il ministro delegato per le persone con disabilità farà il punto, non appena avremo maggiori informazioni sulle circostanze di questo dramma. Naturalmente ci accerteremo che sia garantita una corretta assistenza a tutte le vittime e anche alle loro famiglie”.

Anche il presidente francese Emmanuel Macron con un post su X ha rivolto un pensiero alle vittime, e ai loro cari e ringraziato “le forze di sicurezza e i servizi d’emergenza” francesi che si sono immediatamente mobilitati per portare soccorso alle persone coinvolte.