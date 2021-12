La Premier League è in bilico e rischia la sospensione fino a gennaio: già quattro partite del massimo campionato di calcio sono saltate per i contagi

Nel Regno Unito la Premier League è in bilico e rischia la sospensione fino a gennaio: Omicron corre più del campionato di calcio e fra contagi improvvisi e palinsesti tiranni la situazione dello sport britannico più popolare è caotica.

La Premier League rischia la sospensione: ecco quali partite sono già saltate

Sono saltate finora Southampton-Brentford, Leicester-Tottenham, United-Brighton e Watford-Crystal Palace prevista per domani, sabato 18 dicembre. Sono ore concitate in cui non è affatto escluso che saltino altri match. Ma quello che si paventa di più non è il rinvio di singole partite, quanto piuttosto una decisione generale di fermare il campionato fino a metà gennaio 2022.

Positivi e focolai, ecco perché la Premier League rischia la sospensione

Le positività al Covid sono ormai all’ordine del giorno, come pure i focolai, con il Tottenham di Antonio Conte che ad esempio è in emergenza. I contagi del Regno Unito fanno d’altronde paura e l’ultimo picco è andato oltre 80mila. Boris Johnson e il consulente scientifico del governo, Chris Whitty, parlano di contatti “essenziali” e ci si interroga se quelli in campo fra i giocatori lo siano.

L’appello di mister Potter sulla Premier League che rischia la sospensione: “La salute viene prima del calcio”

L’allenatore del Brighton Graham Potter ha invitato senza mezzi termini i vertici della lega inglese a riflettere bene: “Vogliamo tutti che il calcio vada avanti, ma devono esserci le condizioni per farlo. La salute ha la priorità. Bisogna capire se sia giusto proseguire su questa strada”.