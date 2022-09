La premier Liz Truss arriva ai funerali in Scozia di Elisabetta

Edimburgo, 12 set. (askanews) – La prima ministra britannica Liz Truss è arrivata a Edimburgo per partecipare ai servizi funebri in Scozia, ma non accompagnerà il re Carlo III nel suo previsto tour delle nazioni nei prossimi giorni. Il neo capo del governo britannico sarà presente solo ai servizi funebri anche in Irlanda del Nord e Galles, nell’ambito del “lutto nazionale” proclamato per la morte della regina Elisabetta II.