La premier Meloni arriva a Catania per visitare la 3Sun (Gruppo Enel)

Roma, 3 feb. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva alla 3Sun di Catania del gruppo Enel per visitare lo spazio che passerà, entro la fine dell’anno, dagli attuali 200 megawatt (MW) circa a 3 gigawatt (GW), diventando così la più grande fabbrica per la produzione di celle e moduli solari in Europa.

Presenti, insieme a Meloni, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il segretario del Pd Anthony Barbagallo, l’assessore ai Beni Culturali Francesco Paolo Scarpinato, il sindaco di Catania, Enrico Trantino e l’amministratore delegato dell’Enel Flavio Cattaneo, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci e il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi.