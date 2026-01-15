La premier Meloni arrivata a Tokyo, seconda tappa della missione in Asia

Tokyo, 15 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata in Giappone, a Tokyo, per la seconda tappa della missione ufficiale nel continente asiatico. L’arrivo nell’impero del Sol Levante coincide con il compleanno della Presidente del Consiglio che festeggia 49 anni accompagnata anche dalla figlia Ginevra.

La delegazione italiana è stata accolta dal vice ministro degli Esteri del Giappone, Arfiya Eri, e dall’ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti.

Domani, presso la residenza ufficiale (il Kantei), è previsto l’incontro con la prima ministra, Sanae Takaichi.

Italia e Giappone condividono “principi normativi e istituzionali che ci permettono di scegliere il rafforzamento della cooperazione bilaterale e di agire insieme sulla scena globale per difendere un ordine internazionale libero, giusto e aperto, in un contesto segnato da instabilità, competizione strategica e spinte revisioniste, che minano le regole condivise”. Lo hanno scritto in un editoriale congiunto pubblicato sul Corriere della Sera e sul Nikkei la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la prima ministra giapponese Sanae Takaichi in occasione della visita della premier italiana a Tokyo che cade nel 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

Italia e Giappone, spiegano, “sono determinati a costruire un futuro di sicurezza, pace, prosperità e stabilità”.