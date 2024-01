La premier Meloni visita il Museo dell'Aeronautica Militare a Vigna di Valle

Vigna di Valle, 16 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha visitato nalle mattina di martedì 16 gennaio 2024, accompagnata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Museo dellAeronautica Militare di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano, vicino Roma, di recente ristrutturato e inaugurato il 16 giugno nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Forza Armata. La premier e il ministro sono stati accolti dal Capo di Stato Maggiore dellAeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti.

Il Museo di Vigna di Valle, con i suoi 5 padiglioni su una superificie di 16mila metri quadrati, non è solo custode di velivoli e momorabilia che raccontano primi 100 anni di vita dell’Aeronautica Militare ma anche il luogo in cui ha, effettivamente, avuto inizio l’attività aviatoria in Italia, con i test dei primi dirigibili militari e dei primi idroplani.

Negli anni Sessanta, la base è stata riqualificata e trasformata in Centro Sportivo e Centro di Raccolta di Velivoli Storici e nel 1977 è diventata ufficialmente un Museo Storico con il compito di divulgare la cultura aeronautica italiana, la storia e le tradizioni della Forza armata in tutte le sue progressive evoluzioni.