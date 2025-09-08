La presenza militare americana nel Caribe destava preoccupazioni in Sud America

La presenza di forze navali statunitensi nel Caribe ha sollevato allerta e preoccupazione in Sud America, in particolare in Brasile. Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha criticato tale dispiegamento, considerato una potenziale minaccia per la stabilità della regione. Questo sviluppo arriva in un momento di crescente tensione tra gli Stati Uniti e il governo venezuelano di Nicolás Maduro.

La critica del presidente Lula

Durante l’apertura di un vertice virtuale del BRICS, Lula ha espresso forte preoccupazione per la concentrazione delle forze statunitensi. “La presenza delle forze armate della maggiore potenza nel Mar dei Caraibi è un fattore di tensione,” ha dichiarato. La sua critica sottolinea le paure diffuse tra i leader sudamericani riguardo a un possibile intervento militare in Venezuela.

Le autorità americane giustificano il dispiegamento come parte di uno sforzo per combattere il traffico di droga nella regione. Tuttavia, queste affermazioni sono accompagnate da minacce contro il governo di Maduro, accusato di legami con i cartelli della droga. Nonostante le accuse, l’amministrazione Trump non ha fornito prove concrete per sostenere tali affermazioni.

Attacchi e reazioni internazionali

La scorsa settimana, gli Stati Uniti hanno eseguito un attacco letale senza precedenti contro una barca sospettata di trasportare droga, uccidendo undici persone. Questo attacco ha suscitato sconcerto tra gli analisti, che lo considerano probabilmente illegale. Le autorità americane, tuttavia, hanno promesso di intensificare le operazioni nella regione.

Maduro ha risposto con fermezza, affermando che il dispiegamento navale è parte di un piano per rovesciare il suo governo. Ha esortato le forze armate e i civili a prepararsi per un possibile attacco. Le tensioni si intensificano mentre l’amministrazione Trump continua a perseguire politiche aggressive legate a commercio, immigrazione e traffico di droga.

Collaborazione tra potenze emergenti

Nel contesto di queste tensioni, alcuni paesi sudamericani stanno cercando di rafforzare i legami con potenze come la Cina. Durante il vertice BRICS, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto una maggiore cooperazione in settori come tecnologia, finanza e commercio, sottolineando l’importanza di un’alleanza più forte tra i paesi BRICS per affrontare le sfide esterne.

Il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, ha evidenziato la necessità di approcci costruttivi nel promuovere un commercio sostenibile, avvertendo che l’aumento delle barriere commerciali non è una soluzione. Le recenti politiche tariffarie dell’amministrazione Trump hanno colpito anche India, Brasile e Cina, creando un contesto di crescente insoddisfazione.

Il vertice virtuale ha avuto luogo dopo un incontro tra leader di Cina, Russia, India e altre nazioni eurasiatiche a Tianjin, dove sono stati discussi temi di un nuovo ordine internazionale in risposta alle crescenti tensioni con gli Stati Uniti.