La previsione di Pregliasco sul Covid: “In inverno recrudescenza del virus”

La "benevolenza" di Omicron sui sintomi, il calo estivo fisiologico e la previsione di Fabrizio Pregliasco sul Covid: “In inverno recrudescenza del virus”

La previsione di Fabrizio Pregliasco sull’andamento del Covid arriva ai microfoni della trasmissione “Mattina con noi” su Cusano Italia Tv: “In inverno recrudescenza del virus”. Il virologo milanese spiega che l’incremento è nella norma ma paventa l’arrivo di qualche variante e con questo monito spiega: “Previsioni unanimi nel dire che in inverno ci sarà una recrudescenza del virus.

Speriamo non arrivi una variante carogna“.

“In inverno recrudescenza del virus”

Insomma, il virologo dell’Università Statale e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano ha spiegato che “l’incertezza è sempre ciò che bisogna comunicare sulla salute. La natura ci insegna che bisogna andare a step successivi. Le previsioni per il covid però sono unanimi nel dire che quest’inverno una recrudescenza del virus ci sarà”.

La “benevolenza” della variante Omicron

E ancora: “L’ipotesi più probabile è che questo virus sia ormai meglio adattato, con la benevolenza di Omicron, che è meno cattivello anche se non si è ancora raffreddorizzato come dice qualcuno, in più abbiamo la vaccinazione ed altri richiami vaccinali che saranno proposti a tutti”. Poi la chiosa: “Salvo che non esca fuori una variante carogna inattesa, è probabile che ci siano momenti di transizione verso l’endemia, il che vorrà dire una presenza con andamenti ondulanti: crescita nei periodi invernali e decrescita in quelli estivi”.