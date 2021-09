La prima di “No time to die” a Matera, con Cucinotta e Giannini

Matera, 30 set. (askanews) – L’ultimo James Bond interpretato da Daniel Craig e il primo diretto da un regista americano, Cary Fukunaga, è arrivato finalmente nei cinema, dopo tanti rinvii a causa della pandemia. In “No time to die” uno dei protagonisti è la città di Matera, dove sono state girate molte scene, con sequenze spettacolari, inseguimenti tra i vicoli e panorami mozzafiato. Le location tra Puglia e Basilicata sono state le prime scelte dal regista e proprio a Matera si è svolta l’anteprima italiana.

Tra gli ospiti tre attori molto legati alla saga: Maria Grazia Cucinotta, Giancarlo Giannini e la grande Gina Lollobrigida, collega e amica di Sean Connery, che in quest’occasione ha ricevuto dalla Lucania Film Commission il Premio alla carriera.

Giannini è stato protagonista di due 007 con Craig, “Quantum of Solace” e “Casino Royale”. A proposito del legame tra Bond e l’Italia sottolinea: “Devi pensare che Broccoli era italiano, quando comprò i diritti di Fleming dei romanzi non pensava certo a questa cosa, poi…Cioè l’inventore di questa cosa è italiano: se non avesse comprato i diritti di Fleming non l’avrebbero mai fatti i film.

Guarda gli italiani sono sempre stati bravi in tutto. In questo periodo purtroppo sono meno bravi…”.

Maria Grazia Cucinotta è stata a fianco di Pierce Brosnan nel film “Il mondo non basta”, e oggi dice: “Dietro quello che tu vedi ci sono mesi e mesi di lavoro e di preparazione da parte di tutti, per rendere un prodotto che ti lasci sempre senza fiato, e nello stesso tempo quando lo fai ti senti protetto. Bond non è un attore, Bond è il mondo, e chiunque vesta quei panni diventa automaticamente il mio James Bond preferito”.