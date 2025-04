La prima mezza maratona al mondo per robot umanoidi a Pechino

Pechino, 19 apr. (askanews) – I robot umanoidi entrano nel futuro con la prima mezza maratona al mondo. Passo dopo passo, con incendere un po’ incerto, decine di robot umanoidi hanno invaso le strade di Pechino unendosi a migliaia di loro omologhi in carne e ossa in una mezza maratona, la prima al mondo, che mette in mostra la determinazione della Cina a guidare la corsa mondiale nella tecnologia all’avanguardia.

L’evento di 21 chilometri che si è tenuto nell’E- Town della capitale cinese, un polo produttivo high-tech sostenuto dallo stato, è stato presentato come un’iniziativa rivoluzionaria per testare i limiti dei robot bipedi in condizioni reali. Tanti i curiosi che hanno immortalato la perfomance ma anche le cadute e le difficoltà di questi atleti meccanici.