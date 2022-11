"La prima regola", una classe di ragazzi tra i conflitti sociali

Roma, 19 nov. (askanews) - Presentato in anteprima alla XXIII edizione del Festival del Cinema Europeo di Lecce, arriva in sala dal 1° dicembre "La prima regola", di cui vediamo una clip in esclusiva. Il film di Massimiliano D'Epiro è ispirato alla pièce teatrale di Vincenzo Manna "La classe", ...

Roma, 19 nov. (askanews) – Presentato in anteprima alla XXIII edizione del Festival del Cinema Europeo di Lecce, arriva in sala dal 1° dicembre “La prima regola”, di cui vediamo una clip in esclusiva. Il film di Massimiliano D’Epiro è ispirato alla pièce teatrale di Vincenzo Manna “La classe”, interpretato da un gruppo di bravissimi giovani attori. Ne “La prima regola” sono dei ragazzi “difficili”, in gran parte di seconda generazione, e frequentano un corso di recupero in una zona periferica, dove scoppiano ogni giorno conflitti sociali.

Quel corso diventerà un’intensa esperienza di vita che cambierà per sempre il loro destino e quello del loro professore.