Si può dire che è stata da “Panico” la prima uscita di Aurora Ramazzotti senza il piccolo Cesare: ecco cosa ha fatto. Ad un mese dalla nascita la neo mamma si è concessa una serata musicale con il suo Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti senza il piccolo Cesare

E i media spiegano che da quanto Aurora e Goffredo, il 30 marzo scorso, sono diventati genitori, la loro vita è diventata un meraviglioso “inferno” e in attesa di festeggiare oggi il primo mese di vita del piccolo con nonna Michelle Hunziker i due si sono concessi una serata di svago ieri sera. Dove e con chi? Aurora e Goffredo si sono scatenati a cantare i maggiori successi di Lazza. Da quanto si apprende infatti i due fidanzati, ieri 29 aprile, hanno partecipato al concerto del rapper a Milano. Lazza si è esibito al Forum di Assago. E come spiega Leggo papà Goffredo è grande fan dell’artista.

Goffredo e la passione smodata per Lazza

Ecco perché e proprio in virtù di questa sua passione per il rapper che ieri lui ha esternato, Goffredo è stato ripreso dalla compagna Aurora mentre canta e salta uno dei brani più celebri di Lazza, “Panico”. Un sereno ed al contempo scatenato momento di relax per una coppia che fra pappette e pannolini di relax nei prossimi mesi ne avrà certamente poco. Non sarà “Panico”, ma sarà comunque impegnativo.