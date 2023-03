La primavera si mette in pausa e da lunedì tornerà l'inverno con neve a quote collinari, rovesci, vento e possibile grandine

Brutte notizie in arrivo sul fronte del meteo, la primavera di questi giorni si mette in pausa e da lunedì tornerà l’inverno. Da quanto si apprende grazie ai siti specializzati la giornata del 27 marzo coinciderà con un netto calo termico e con il maltempo. Vediamo come, quando e dove.

La pausa, da lunedì tornerà l’inverno

La prima veloce perturbazione con qualche pioggia o rovescio soprattutto su Alpi, Prealpi, Nordest, Liguria e Toscana è prevista dalla serata di domenica 26 marzo. Si tratta di un freddo tardivo che porterà rovesci e temporali sparsi dapprima al Nord ed in un secondo step anche al Centrosud. Le previsioni parlano di un rischio di grandinate a livello locale e di forti colpi di vento. E le temperature? Quelle scenderanno anche di 8-10°C entro martedì 28 marzo prossimo.

Ritorna la neve anche a quote collinari

Sono attesi anche dei veri e propri rovesci di neve a quote basse, talora fino in collina. I siti specializzati spiegano che la situazione è in divenire e che lo scenario italiani per l’inizio della prossima settimana è da considerarsi in pieno aggiornamento. L’arrivo qualche giorno fa d ovest dell’anticiclone cozza infatti con l‘ultima irruzione artica dell’inverno 2022/2023.