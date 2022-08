La principessa Diana nel cuore di tutti a 25 anni dalla sua morte

Milano, 31 ago. (askanews) – Dalla giovanissima e timida Diana Spencer fidanzata col principe Carlo, alla sua figura di madre sempre sotto i riflettori e il giudizio di tutti, alla ricerca della sua strada al di là dei ruoli imposti con le decine di attività umanitarie, i viaggi, l’attenzione agli ultimi, indole che l’ha resa una celebrità mondiale e ancora a 25 anni dalla sua morte fa sì che sia nel cuore di molti.

Nell’anniversario dell’incidente d’auto che l’ha uccisa a soli 36 anni a Parigi, c’è il ricordo della tormentata vita di Lady D. ma anche dell’affetto che in tutto il mondo le persone provano per lei.

“Perché penso che fosse capace di creare una relazione con le persone e penso che le persone la vedessero come una reale non chiusa e che fosse facilmente avvicinabile anche per la maggior parte della gente”, dice una turista in visita a Londra per l’anniversario, Tori McCumiskey.

“Amava le persone, aiutava i bambini, tutti la amavano, sì”, aggiunge un’altra, Anna Szymnaczak.

Di tutta la sua turbolenta vita quello che tutti più ricordano è la sua attenzione per gli altri.

“Penso che sia la sua eredità – aggiunge un’altra turista – i suoi figli cercano di portare avanti il lavoro della madre prendendosi cura delle persone che sono meno fortunate”.