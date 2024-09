La Principessa Kate annuncia in video: "Ho finito la chemioterapia"

Roma, 9 set. (askanews) - Kate Middleton, principessa del Galles, ha annunciato oggi di aver completato il ciclo di chemioterapia, in un video commovente - a cui partecipano il marito William e i tre figli - diffuso da Kensington Palace. "Mentre l'estate volge al termine, non posso dirvi quale solli...

Roma, 9 set. (askanews) – Kate Middleton, principessa del Galles, ha annunciato oggi di aver completato il ciclo di chemioterapia, in un video commovente – a cui partecipano il marito William e i tre figli – diffuso da Kensington Palace. “Mentre l’estate volge al termine, non posso dirvi quale sollievo sia aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico”, annuncia Kate nel video girato, con qualità quasi cinematografica, in mezzo alla natura.

“Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare nelle acque tempestose e nella strada sconosciuta”, prosegue Kate, che usa la sua voce fuori campo. “Il viaggio del cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per quelli più vicini a te. Con umiltà, ti porta anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, una nuova prospettiva su tutto”, sottolinea la principessa.

“Questo periodo ha soprattutto ricordato a me e William di riflettere ed essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Di amare semplicemente ed essere amati – prosegue – Fare quello che posso per rimanere libera dal cancro è ora il mio obiettivo. Anche se ho finito la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene”.

“Non vedo comunque l’ora di tornare al lavoro e di intraprendere qualche altro impegno pubblico nei prossimi mesi, quando potrò”, conclude, in un estratto del video pubblicato su X, nel corso del quale ha ringraziato assieme a William tutte le persone per l’affetto finora ricevuto.