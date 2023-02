La procura archivia l’esposto sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez: “Non è reato”. Blanco resta indagato

Il bacio sul palco dell’Ariston tra Rosa Chemical e Fedez non è reato: la Procura di Imperia archivia l’esposto presentato contro gli artisti.

La Procura di Imperia ha chiesto l’archiviazione dell’esposto presentato contro il bacio tra Rosa Chemical e Fedez che ha generato scalpore durante la serata finale della 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Il fatto, che si è consumato sul palco dell’Ariston, “non è un reato”. Resta, invece, indagato Blanco.

La procura archivia l’esposto sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez: “Non è reato”

A presentare l’esposto contro il bacio tra Rosa Chemical e Fedez sono stati il portavoce di Pro Vita & Famiglia, Jacopo Coghe, e l’ex ministro per la Famiglia, Carlo Giovanardi. Il gesto andato in onda in diretta nazionale è stato contestato subito dopo la performance dei due artisti a Sanremo.

Nell’esposto, Coghe e Giovanardi hanno sostenuto che i due cantanti, durante l’esibizione, “hanno tenuto un comportamento di una gravità inaudita in diretta tv che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale”.

Blanco resta indagato: la Rai deve quantificare i danni

L’esposto contro il bacio tra i due cantanti è stato presentato dall’avvocato Luca Ghelfi alla luce dell’articolo 529 C.P.

(atti e oggetti osceni) e 527 C.P. (atti osceni in luogo pubblico). Nonostante la contestazione, i magistrati di Imperia hanno dichiarato che il bacio sul palco e il twerking in platea erano parte di una performance artistica e, quindi, non rappresentano reato.

Altra storia, invece, per quanto riguarda il dossier d’inchiesta su Blanco, indagato per danneggiamenti dopo aver distrutto la composizione di rose allestita sul palco dell’Ariston. In questo caso, la procura ha chiesto alla Rai di confermare se l’artista abbia effettivamente fatto dei danni e, se la risposta sarà affermativa, ha sollecitato l’azienda a quantificarli.