La procura di Crotone vuole individuare le eventuali omissioni di soccorso nel naufragio dei 180 migranti

Da capire perché dall'avvistamento della nave l'operazione sia rimasta una questione di sicurezza di frontiera e non siano scattati i soccorsi.

La procura di Crotone ha aperto un nuovo fascicolo per indagare se e dove ci siano state falle e omissioni nel tragico naufragio di Steccato di Cutro.

Non ci sono ipotesi di reato per il momento

Nel fascicolo non ci sono ipotesi di reato, e di conseguenza indagati, ma si vuole far luce su eventuali omissioni di soccorso ricostruendo quanto accaduto tra l’avvistamento del caicco con circa 180 migranti a bordo a 40 miglia dalle coste calabresi da parte di un velivolo Frontex e il suo schianto sulla spiaggia di Steccato di Cutro.

Rimane da capire perché da quando la nave è stata individuata l’operazione sia rimasta una questione di sicurezza di frontiera e non siano scattati i soccorsi. A breve dovrebbero essere acquisite le relazioni di Guardia di finanza e Guardia costiera, così come quelle dell’Agenzia europea.

Mattarella rende omaggio ai migranti morti nel naufragio vicino a Crotone

Almeno 68 sono le persone morte nel naufragio, 10 di esse ancora senza nome. Altri 20 migranti risultano invece ancora dispersi.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio ai feretri allineati nel palazzetto dello sport, stando a lungo in silenzio davanti alle bare. I familiari delle vittime, e alcuni sopravvissuti, gli hanno chiesto un aiuto per accelerare le procedure per il rimpatrio delle salme.

La Guardia costiera ha soccorso altri 211 migranti

Intanto, nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 marzo 2023, la Guardia costiera ha salvato a 15 miglia dalle coste di Lampedusa 211 migranti su un’imbarcazione in avaria nel mezzo di una bufera.