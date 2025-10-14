La Procura di Genova richiede 18 anni e mezzo di pena per Giovanni Castellucci

Il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, ha segnato un momento tragico per l’Italia, con la perdita di 43 vite umane. La Procura di Genova ha mosso accuse gravi nei confronti dell’ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, chiedendo una condanna di 18 anni e sei mesi.

Questa richiesta è stata formulata dai pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi, che hanno evidenziato la gravità degli atti contestati.

Castellucci, attualmente detenuto nel carcere di Opera a seguito di una condanna per un’altra tragedia, non era presente in aula durante la lettura della richiesta. I pm hanno sottolineato come l’ex a.d. fosse a conoscenza delle condizioni critiche del viadotto già dal 2009, ma avesse scelto di ignorare tali allarmi per massimizzare i profitti dell’azienda, riducendo i costi e adottando strategie che hanno portato a conseguenze disastrose.

La requisitoria e le analogie letterarie

Nel corso della requisitoria, i pubblici ministeri hanno tracciato un quadro inquietante della gestione di Castellucci, paragonandolo a Lord Voldemort, il celebre antagonista della saga di Harry Potter. Hanno descritto l’ex a.d. come una figura circondata da un clima di paura e di omertà, dove ogni riferimento a lui era carico di timore. Questo paragone, sebbene provocatorio, serve a illustrare l’atmosfera opprimente che Castellucci avrebbe creato all’interno dell’azienda.

Le motivazioni dietro le scelte aziendali

Le scelte di Castellucci, secondo l’accusa, non erano dettate solo da considerazioni aziendali, ma anche da un profondo desiderio di ottenere prestigio personale e benefici economici. I pubblici ministeri hanno affermato che l’ex a.d. era spinto dalla necessità di garantire dividendi elevati agli azionisti, sacrificando così la sicurezza per il profitto. Questo comportamento, considerato inaccettabile, ha portato a un tragico bilancio di vite umane e danni irreparabili.

Altre implicazioni legali e responsabilità

La richiesta di condanna a Castellucci non è l’unico aspetto del processo. La Procura ha in programma di chiedere condanne e assoluzioni per gli altri 56 imputati coinvolti nella vicenda. Due società, Aspi e Spea, che avevano la responsabilità di monitorare e mantenere il viadotto, hanno già optato per un accordo, pagando un risarcimento complessivo di 29 milioni e risarcendo la maggior parte delle famiglie delle vittime. Inoltre, hanno contribuito alla costruzione di un nuovo viadotto.

La difesa di Castellucci

L’avvocato di Castellucci, Guido Carlo Alleva, ha definito la richiesta di pena come inaccettabile, sostenendo che le valutazioni personali riguardo alla vita e alla personalità del suo assistito non dovrebbero avere alcun peso in un processo penale. Secondo la difesa, si tratta di riflessioni che superano il contesto giuridico e che non dovrebbero influenzare il giudizio del tribunale.

Alleva ha anche espresso preoccupazione riguardo all’impatto della condanna precedente di Castellucci per la strage di Avellino, sottolineando che si tratta di situazioni distinte. La difesa si concentrerà sul presentare argomenti giuridici solidi, ritenendo che le considerazioni personali non dovrebbero influenzare il corso della giustizia. La situazione attuale, con Castellucci in carcere, richiede un’analisi obiettiva e priva di pregiudizi.