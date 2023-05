La Procura di Trento apre indagine sulla morte dell’orso M62: per ora non ci sono indagati

La Procura di Trento apre indagine sulla morte dell'orso M62: per ora non ci ...

La Procura di Trento ha aperto un fascicolo di indagine sulla morte dell’orso M62, animale nella lista degli orsi da abbattere, insieme a Jj4 e Mj5. L’inchiesta dei magistrati ipotizza il reato di uccisione di animale, ma non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. Si tratta di un procedimento dovuto per accertare cosa sia successo all’orso, trovato morto a fine aprile, tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino. L’animale selvatico era considerato confidente con l’uomo. Si era avvicinato a vari escursionisti tra i boschi e le abitazioni, ma non era mai stato indicato come aggressivo. Era finito nella lista degli orsi da abbattere insieme a Jj4, l’orsa protagonista dell’aggressione mortale ad Andrea Papi, finita al centro di una battaglia legale per il suo abbattimento e ora catturata e rinchiusa in attesa delle decisioni dei giudici.

Le indagini per un possibile episodio di bracconaggio

L’orso M62 è stato trovato morto, con il sospetto di essere stato vittima di bracconaggio. Dopo il recupero della carcassa, i forestali avevano ipotizzato l’aggressione da parte di un altro orso ma l’autopsia purtroppo non ha dato dati certissimi sulla causa della morte. L’esemplare era in avanzato stato di decomposizione e questo non ha permesso di determinarne le cause del decesso. L’Organizzazione internazionale protezione animali aveva richiesto l’accesso agli atti e aveva chiesto di conoscere le cause della morte di un esemplare giovane, di soli 4 anni. Ora depositerà una denuncia contro ignoti per uccisione di animale, chiedendo di indagare su un possibile episodio di bracconaggio.