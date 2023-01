La prof di Lorenza Alagna: "Studiosa ed educata"

Arriva dall’avvocato della famiglia Denaro, l’invito al silenzio per la professoressa Fabiana Cusumano.

Quest’ultima, al tempo insegnante liceale della figlia del boss mafioso Lorenza Alagna, nei giorni scorsi ha deciso di cavalcare l’onda della notorietà.

Infatti, la Cusumano, oggi scrittrice e direttrice di un festival letterario a Castelvetrano, è apparsa frequentemente su testate giornalistiche ed addirittura in televisione per complimentarsi con la sua ex studentessa. “Lorenza è un esempio da seguire per tutti i giovani d’oggi; esemplare il suo rifiuto di seguire le orme del padre e la decisione trasferirsi con la propria madre, una volta raggiunta la maggiore età”, ha dichiarato la Cusumano al Corriere Della Sera.

L’invito al silenzio: “il rapporto padre figlia è intangibile ed insindacabile”

L’avvocato della famiglia Denaro Franco Lo Sciuto ha invitato l’ex professoressa ad astenersi dal fare dichiarazioni poco pertinenti riguardo alla figlia del boss mafioso Matteo Messina Denaro, poichè inutili e fondate sul desiderio di notorietà della Cusumano.

“Il legame padre e figlia è intangibile ed insindacabile e Lorenza Alagna non ha mai rinnegato il proprio padre“, ha dichiarato Lo Sciuto.

La risposta della scrittrice è arrivata immediatamente: infatti ella sostiene di non aver mai affermato un fatto tanto personale, ma è rimasta convinta nel voler continuare a raccontare la vicenda sofferta ma etica dell’ex studentessa Lorenza Alagna.