La prognosi è sciolta, notte tranquilla per Papa Francesco al Gemelli

Roma, 11 mar. (askanews) – “La notte è trascorsa tranquilla, il Papa si è svegliato attorno alle 8”. È quanto ha reso noto il bollettino diffuso martedì 11 marzo dalla Sala stampa della Santa Sede, a poco più di tre settimane dal ricovero di Bergoglio per una polmonite bilaterale al policlinico Gemelli.

Un bollettino che conferma la stabilizzazione della salute di Francesco, 88 anni, dato che per la prima volta i medici hanno sottolineato lunedì che i “miglioramenti” registrati nei giorni precedenti, si sono “ulteriormente consolidati”, così come confermato sia dagli esami del sangue che “dall’obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica”.

Proprio per questo, sempre lunedì 10 marzo, i medici che lo hanno in cura hanno deciso di sciogliere la prognosi.

Un quadro più rassicurante, quello della salute del pontefice, che però fa mantenere prudenza ai sanitari in considerazione dell’età avanzata del paziente, della complessità del quadro clinico e “dell’importante quadro infettivo presentato al ricovero”. Per questo, si sottolinea, sarà necessario continuare, per altri giorni, la terapia medica farmacologica in ambiente ospedaliero.