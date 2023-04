La promessa ed il possibile matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

Diva e Donna ha spiegato che c’entrerebbe una promessa solenne e che sarebbe in vista il possibile matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Il figlio del leader di Forza Italia gli avrebbe promesso di prendere in sposa la sua compagna. Compagna che è anche madre di due splendidi figli, Sofia Valentina Berlusconi e

Lorenzo Mattia Berlusconi.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: nozze in vista?

E al di là del fatto che i due siano già di fatto una coppia affiatatissima dal 2001 la notizia che adesso potrebbero ufficialmente convolare a nozze è una bomba. Diva e Donna ha rivelato che questa volta il matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non sarebbe uno scenario ma una scelta precisa. Lo sarebbe a seguito di una promessa che il leader di Mediaset avrebbe fatto, in ospedale, a suo padre Silvio Berlusconi.

L’indiscrezione di Diva e Donna

Il Cav è in ospedale al San Raffale e di Milano per una leucemia mielomonocitica. Diva e Donne spiega: “L’ha promesso a papà Silvio”. Insomma, pare che l’imprenditore 53enne abbia deciso finalmente di prendere in moglie la donna “che è al suo fianco da tantissimo tempo e che gli ha regalato due splendidi figli”. Gossip e TV ha chiosato: “È vero che spesso nelle situazioni emotivamente più complesse, vengono partorite scelte importanti”.