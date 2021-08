La proposta di nozze di Tamberi prima di partire per Tokyo

Roma, 2 ago. (askanews) – “C’è solo un’ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste mie Olimpiadi. Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita, molto più importante di qualsiasi mio sogno o obiettivo. Ti amo amore mio Chiara Bontempi mi vuoi sposare?”. Con questa dichiarazione e 100 rose rosse, poco prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo, dove ha vinto l’oro nel salto in alto, Gianmarco Tamberi aveva chiesto alla sua fidanzata di convolare a nozze.