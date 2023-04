La proposta di Schillaci: depenalizzare i reati per gli errori medici

"Un esame più del necessario non lo dovrebbe fare nessuno": la proposta di Schillaci di depenalizzare i reati per gli errori medici

La proposta di Orazio Schillaci pare destinata a far discutere: depenalizzare i reati per gli errori medici. Il ministro della Salute in forza all’esecutivo di Giorgia Meloni vorrebbe che siano esclusi solo quelli censiti penalmente per dolo. In sunto: Schillaci ha ribadito l’intenzione di voler depenalizzare gli errori dei medici, esclusi quelli commessi con dolo. Dalle pagine de Il Messaggero il ministro ha detto di volere così limitare la cosiddetta medicina difensiva.

Depenalizzare i reati per gli errori medici

Sarebbe quella che a suo avviso “spesso spinge i pazienti a svolgere esami inutili”. E ha detto: “Dai dati che abbiamo gran parte delle cause giudiziarie contro i medici finiscono in un nulla di fatto, nell’assoluzione Per questo va depenalizzato il reato”. E ancora: “E poi la medicina difensiva è un male. Porta i medici a prescrivere troppi esami, ingolfa le strutture, aumenta le liste di attesa. E le dico da medico: confonde anche il medico curante che da tanti, troppi, accertamenti deve trarre le conclusioni”.

La lotta alla “medicina difensiva”

Infine la chiosa: “Bisogna prescrivere a ciascuno solo gli esami di cui il paziente ha realmente il bisogno“. Per Schillaci “un esame più del necessario non lo dovrebbe fare nessuno. Sarebbe comunque un errore. Io un esame in più, inutile, non lo farei mai, a maggior ragione a pagamento“.