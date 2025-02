La protesta a Gerusalemme per il rilascio di tutti gli ostaggi

Gerusalemme, 4 feb. (askanews) – A Gerusalemme le famiglie degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas hanno fatto una sorta di lunga catena umana con i loro ritratti, protestando vicino all’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per chiedere di completare l’accordo in corso con Hamas e riportarli presto tutti a casa. Intanto, Netanyahu è a Washington per discutere la fase successiva dell’intesa e incontrare il presidente Usa Donald Trump.