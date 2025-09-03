La protesta degli sportivi contro Israele: la posizione di Zerocalcare

La presenza della nazionale israeliana agli eventi sportivi ha storicamente sollevato dibattiti accesi. Il14 ottobre, Udine diventerà il palcoscenico di una manifestazione organizzata dalComitato per la Palestina, con la partecipazione diZerocalcare, noto fumettista e attivista. Fino a che punto lo sport può essere considerato un terreno neutro mentre si ignorano le violazioni dei diritti umani?

Una manifestazione che sfida la normalizzazione

La protesta non si limita alla presenza della nazionale israeliana, ma si oppone anche a un’idea insidiosa: lanormalizzazionedei rapporti tra sport e una nazione accusata di gravi violazioni nei confronti del popolo palestinese. Il comitato ha espresso chiaramente il proprio disappunto riguardo a proposte come quella dellaFigcdi devolvere l’incasso della partita a organizzazioni umanitarie. Questa è una manovra per “ripulirsi la coscienza” senza affrontare realmente la situazione. In un contesto in cui la violenza e l’apartheid sono all’ordine del giorno, il calcio non può essere considerato un semplice gioco.

Le associazioni coinvolte, tra cuiCalcio e RivoluzioneeBds Italia, sottolineano che non basta un gesto simbolico per mettere a tacere le voci di chi denuncia il genocidio in corso. La violenza contro il popolo palestinese è sistematica e continua da anni. Eppure, c’è chi vorrebbe far credere che un gesto come devolvere denaro possa risolvere la questione. La realtà è meno politically correct.

Le accuse alla nazionale israeliana e il ruolo dello sport

Le accuse rivolte alla nazionale israeliana non sono frutto di fantasie. Gli statutiFifavengono violati e lo sport, in particolare il calcio, non dovrebbe mai essere un campo di battaglia per politiche oppressive. Le associazioni manifestanti parlano di23 mesi di violenzae di strutture sportive devastate, un tema che non può essere ignorato. Il calcio, come ogni forma di sport, dovrebbe promuovere valori di inclusione e rispetto, e non rappresentare un veicolo per perpetuare l’occupazione e l’apartheid.

È importante ricordare che la manifestazione non è solo un atto simbolico, ma un invito aperto a tutti coloro che credono che lo sport debba rimanere tale, un luogo di pace. La partecipazione al corteo del14 ottobreè un modo per dire basta a queste ingiustizie, per alzare la voce e chiedere un cambiamento. Zerocalcare, con la sua locandina, diventa il simbolo di una lotta che va oltre il semplice evento sportivo.

Conclusione e riflessioni finali

In definitiva, la protesta del14 ottobrenon è solo una questione di sport, ma di diritti umani. Non è possibile chiudere gli occhi davanti a quanto accade in Palestina. L’invito a boicottare l’incontro Italia-Israele è chiaro: non si possono utilizzare le passioni sportive per coprire crimini contro l’umanità. Si è di fronte a una scelta: stare in silenzio o alzare la propria voce. La scelta è propria. È necessario pensare criticamente, mettere in discussione le narrazioni ufficiali e agire di conseguenza. Solo così si potrà davvero fare la differenza.