Roma, 6 ott. (askanews) – Una protesta d’impatto. Hanno fatto irruzione in passerella, a Parigi, in mezzo alle modelle. Gli attivisti per il clima di Extinction Rebellion hanno mostrato striscioni con la scritta “Consumo eccessivo = estinzione” durante la sfilata di Louis Vuitton, per denunciare l’impatto devastante dell’industria sull’ambiente.

La protesta è stata fermata dalla sicurezza e la presentazione della collezione di Louis Vuitton è andata avanti.