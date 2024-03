La protesta per la pace a Gaza arriva agli Oscar

Milano, 11 mar. (askanews) - La politica è arrivata al Dolby Theater con le proteste e le manifestazioni per il cessate al fuoco in Medio Oriente. A pochi isolati dall'edificio che ospita la cerimonia degli Oscar i manifestanti hanno esposto striscioni contro il "genocidio" e cantato per la pace a ...