La pupa e il secchione, Barbara D’Urso incassa il no di Cristiano Malgioglio

Barbara D'Urso riceve il no di Cristiano Malgioglio per La pupa e il secchione. Il cantautore ha dovuto declinare l'invito a causa di altri impegni.

Barbara d’Urso è pronta a tornare in tv con un un nuovo show in prima serata. Si tratta de La pupa e il secchione 2022, in un’edizione che, stando a quanto fin qui trapelato, vedrà un cambiamento drastico del format che abbiamo già conosciuto negli ultimi anni.

Tra le voci che sono circolate c’era anche quella che avrebbe voluto come opinionista del programma Cristiano Malgioglio, anche se il cantautore ha già smentito tutto.

Barbara D’Urso: il no di Malgioglio

Nel programma della D’Urso, che andrà in onda su Italia 1, il tutto si svolgerà in studio, con alcuni giurati pronti a fornire commenti su quanto verrà chiesto di svolgere ai concorrenti.

È in tal senso che si era parlato di Cristiano Malgioglio, personaggio senza dubbio affidabile per un compito di questo tipo.

A rivelarlo è stato il settimanle Oggi che aveva parlato di un lungo corteggiamento della D’Urso al cantautore, ma pare anche che questo matrimonio artistico non ci sarà. Malgioglio, in un’intervista a TvBlog ha infatti smentito che prenderà parte alla Pupa e il Secchione 2022.

“Ho dovuto purtroppo declinare l’invito – ha detto il cantante – Ho altri progetti futuri incompatibili con la partecipazione a questo programma”. Nelle parole di Malgioglio anche l’augurio all’amica Barbara affinchè il programma possa avere il successo che merita in quanto considerato dallo stesso uno show “molto bello e divertente”.