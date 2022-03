La Pupa e Il Secchione, Gianmarco Onestini lascia il programma?

Gianmarco Onestini intende abbandonare La Pupa e il Secchione? Barbara D'Urso è intervenuta sulla questione.

Nelle ultime ore si è sparsa la voce che Gianmarco Onestini fosse deciso a lasciare La Pupa e il Secchione. Sulla notizia è intervenuta la conduttrice Barbara D’Urso.

Gianmarco Onestini lascia La Pupa e il Secchione?

Barbara D’urso ha smentito i rumor in circolazione in merito al presunto addio di Gianmarco Onestini a La Pupa e Il Secchione.

“Ho letto che in tanti mi chiedete notizie di Gianmarco Onestini… Tranquilli. Sta benissimo ed è insieme agli altri concorrenti. Ci saranno momenti anche con lui, ma non solo, martedì prossimo… fidatevi di me”.

Negli ultimi giorni si è sparsa anche la voce che Flavia Vento potesse abbandonare lo show, e a seguire Barbara D’Urso aveva confermato la notizia affermando: “Allora, che è successo? Ieri sera lei è rientrata in villa. Avendo chiesto io, appunto, di farla rimanere una settimana… Quindi senza eliminazione, ma doveva dormire nello sgabuzzino insieme ad Aristide Malnati.

Lei, appena entrata nello sgabuzzino, questa notte intorno alle 02:30 ha iniziato a dare segni di cedimento. Prima ha cercato di dormire in giardino, poi ha detto che Flavia ha fatto le valigie. La situazione attuale è che Flavia vorrebbe abbandonare anche questo reality“.

La lite tra Onestini e Chiofalo

Nelle ultime ore si è sparsa la voce che Gianmarco Onestini abbia avuto un’accesa lite con Francesco Chiofalo a La Pupa e Il Secchione.

La notizia al momento non ha ricevuto conferma e per sapere come siano andate realmente le cose ai fan non resta che attendere la messa in onda della puntata del 29 marzo.