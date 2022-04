La Pupa e il Secchione Show, look in stile “rock” per Barbara d’Urso: il dettaglio che non sfugge

In questa penultima puntata de "La Pupa e il Secchione", Barbara D'Urso ha stupito tutti scegliendo un look inedito.

Una Barbara D’Urso così non l’avevamo mai vista. La conduttrice de La Pupa e il Secchione Show ha fatto il suo ingresso in studio, in questa puntata andata in onda martedì 26 aprile, sfoggiando uno stile davvero inedito e dal sapore rock.

Del resto la “Barbara nazionale” nel corso di questo reality ha abituato il pubblico grazie ad abiti unici e al contempo ispirati all’immortale stilista Coco Chanel. Anche in questa occasione le aspettative non sono state disattese.

La Pupa e il Secchione,

l’abito di pelle di Barbara D’Urso cattura subito l’attenzione

La conduttrice ha indossato un abito attillatissimo in pelle nera la cui gonna le arriva poco sotto le ginocchia. Il vestito è stato impreziosito da dettagli e catenine in oro che scendono morbide lungo il tessuto. Non mancano come sempre le iniziali BD che, puntata dopo puntata abbiamo visto pressoché ovunque. Il vero punto forte sono però le décolleté nere che la slanciano ulteriormente, un dettaglio semplicissimo, ma di grande impatto.

Il look di Soleil è già virale

Nel frattempo l’opinionista ed ex gieffina Soleil Sorge ha indossato un vestito color arancione che ha mandato in visibilio i suoi fan.

Anche in questo secondo caso le scarpe scelte per l’occasione sono destinate a fare tendenza. l’opinionista ha sfoggiato delle scarpe argentate con i lacci “alla schiava” dello stesso colore. L’effetto nell’insieme è davvero unico tanto che le reazioni sui social sono state moltissime.