La Pupa e il Secchione, Soleil Sorge: il look in latex non convince

La Pupa e il Secchione, Soleil Sorge in latex: il look, seppur griffato, non convince i fan.

A meno di 24 ore dalla finale del GF Vip 6, Soleil Sorge è tornata in televisione come opinionista de La Pupa e il Secchione Show. L’influencer italo-americana è apparsa completamente a suo agio, ma ad aver attirato l’attenzione dei fan è stato soprattutto il look in latex.

La Pupa e il Secchione, Soleil Sorge: il look

Anche se non ha vinto il GF Vip 6, Soleil Sorge ha ottenuto quello che voleva: la popolarità. Dopo la finale del reality più spiato d’Italia, l’influencer italo-americana non è tornata a Milano, dove vive, ma è rimasta a Roma per una nuovsa avventura televisiva. Martedì 15 marzo 2022 ha debuttato a La Pupa e il Secchione Show come opinionista. A volerla al suo fianco è stata la conduttrice Barbara D’Urso, che la conosceva già grazie ai suoi salottini.

Soleil, accanto a Federico Fashion Style e Antonella Elia, è apparsa spigliata, quindi possiamo ammettere che il ruolo le calza a pennello. Ad aver attirato la curiosità dei telespetattori, oltre alla sua audacia, è stato il look: un minidress giallo in latex.

Soleil Sorge sceglie ancora una volta Versace

Come fatto per la finale del GF Vip 6, anche per il debutto a La Pupa e il Secchione Show ha scelto di vestire Versace.

Soleil ha optato per un abito mini di color giallo in latex. Si tratta di un modello della collezione Pre-Fall 2019, con i classici bottoni gold con la medusa e un taglio cut-out sotto al seno. Un look audace, che non ha convinto del tutto i fan, soprattutto per le scarpe. La Sorge, infatti, ha scelto dei maxi cuissarders a fiori un tantino eccentrici. Fondo nero con una cascata di fiori colorati e tacchi a spillo che non sono il massimo per il suo problema ai piedi.

Il look di Soleil non convince

Per completare il look Soleil ha scelto un’acconciatura anni Novanta: un mezzo raccolto portato ondulato, con due ciuffi lasciati liberi. Mentre la spigliatezza che la Sorge ha dimostrato nella prima puntata de La Pupa e il Secchione è piaciuta ai fan, l’outfit non ha ottenuto grandi apprezzamenti.