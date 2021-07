La Rappresentante di Lista, inarrestabile My Mamma Tour

Roma, 19 lug. (askanews) – “La Rappresentante di Lista – My Mamma Tour Estate 2021” continua inarrestabile e segna – con sempre più date sold-out e un calendario in costante aggiornamento – il successo del progetto La Rappresentante di Lista. Dopo l’avventura al Festival di Sanremo 2021 con Amare, già certificata Disco di Platino e per mesi ai vertici delle classifiche radio, il viaggio del quarto album My Mamma è approdato sui palchi di tutta Italia.

Nuovi paesaggi, nuove canzoni, nuovi racconti: “urlare dopo avere pianto” è il verso di Amare che diventa – in occasione del ritorno live – claim di un urgenza desiderata e necessaria. Quella del palcoscenico è per Lrdl la dimensione più naturale, forse l’unica davvero possibile.