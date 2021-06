La Rappresentante di Lista: “Pronti per il tour, finalmente”

Roma, 21 giu. (askanews) – Musica live con pubblico, segno di ripartenza. La Rappresentante di Lista, il gruppo musicale composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, non vede l’ora di tornare a suonare davanti ai fan. E per l’estate annuncia un tour emozionante.

Come spiega il duo ad askanews: “C’è un fantastico tour, toccheremo tutta l’Italia in posti straordinari. Non vediamo l’ora”.

A Musicultura, il primo festival estivo con pubblico, anche La Rappresentante di Lista, dove proprio a Macerata è nata musicalmente la band: “Sicuramente di grande gioia, di riscoprire quei momenti che ci legano, la musica dal vivo, l’incontro con il pubblico, quel rito collettivo che tanto ci è mancato”.

“Significa finalmente poter consegnare le nostre canzoni a qualcuno, è il momento in cui le canzoni prendono vita, con il pubblico prendono forma definitiva”.