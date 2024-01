La "Realtà Aumentata" dei Subsonica: un album necessario

Milano, 12 gen. (askanews) – Un ritorno atteso ma assolutamente non scontato, i Subsonica escono con “Realtà Aumentata” dopo cinque anni complessi.

“Allora, arriviamo al nostro decimo album dopo… nove album precedenti e tantissimi concerti, tantissima musica, tantissima vita strada fatta insieme, in cui la band si pone un quesito importante. C’è ancora bisogno di Subsonica, c’è ancora bisogno di un altro disco di Subsonica, abbiamo ancora la necessità di salire sul palco insieme? Fortunatamente la risposta è sì. Questa domanda ci permette di ricominciare a ripulendola da tutte le tossine che in qualche modo aveva raccolto negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi cinque anni in cui abbiamo attraversato periodi a distanza molto molto importanti”.

Il disco che ritrova le sonorità tipiche degli esordi dei Subsonica ma che non vuole a tutti i costi trovare il singolo, la hit, è più un viaggio alla scoperta della realtà attuale che affronta tanti e importanti temi sociali attualissimi.

“Questo è il motivo per cui abbiamo voluto con ‘Un pugno di sabbia’ il primo singolo di questo album, provare a leggere la realtà dell’Italia di oggi attraverso lo sguardo di ragazze e ragazzi di seconda generazione, o che ci ha portato in “Mattino di luce” ad affrontare le questioni della disforia di genere, perché là dove noi percepiamo una frustrazione, un attrito fra delle esigenze, fra delle rivendicazioni e un sistema, diciamo così, un ambiente culturale invece troppo rigido che in qualche modo contrappone l’Italia di oggi a altri ambienti, diciamo, altri paesi dove certe dinamiche sono molto più fuide, sono molto più corrispondenti alla realtà, sono molto più aperte verso il futuro.

Per i Subsonica il palco è un luogo sacro e non possono fare a meno di cavalcarlo con la loro unica e potente energia, ad aprile saranno live nei palazzetti italiani.

“Un concerto che prevede tutto quello che i Subsonica hanno sempre in qualche modo pensato e desiderato da un concerto, ma tanto della musica di Subsonica, quindi questo ultimo album sicuramente è un racconto di tutto il nostro percorso musicale.