La realtà di Gaza alla Mostra. Commozione per "The Voice of Hind Rajab"

Venezia, 3 set. (askanews) – Emozione, commozione, applausi scroscianti alla Mostra di Venezia per “The Voice of Hind Rajab” di Kouther Ben Hania, che ci porta dentro l’orrore di Gaza. Nel film si ascolta la vera voce della bambina di sei anni che il 29 gennaio 2024 chiamò i volontari della Mezzaluna Rossa in cerca di aiuto perché intrappolata in un’auto sotto attacco a Gaza.

Il suo nome era Hind Rajab.

Di fronte ai giornalisti una delle protagoniste del film, Saja Kilani, ha lanciato un appello: “Da parte di noi attori e di tutta la squadra del film chiediamo: non è abbastanza, della deumanizzazione, della distruzione, dell’occupazione? Questa storia porta il peso di un intero popolo, la sua voce è una dei 10mila bambini uccisi in questi due anni a Gaza” ha detto l’attrice, che ha poi affermato: “Dobbiamo lasciare che la voce di Hind risuoni in tutto il mondo, che ci ricordi del silenzio che è stato costruito attorno a Gaza. Dobbiamo assolutamente ricordarci che non ne possiamo più. Adesso. Dobbiamo chiedere giustizia per l’umanità intera, per il futuro di ogni bambino. Adesso basta”.