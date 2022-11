La realtà virtuale, uno dei trend delle feste di Natale

Milano, 22 nov. (askanews) - La Realtà Virtuale entra sempre di più nelle nostre vite e per questo si preannuncia come uno dei trend principali per le festività natalizie di quest'anno. Tra le proposte disponibili sul mercato PICO, brand leader nel settore della Virtual Reality, che lancia la n...

Milano, 22 nov. (askanews) – La Realtà Virtuale entra sempre di più nelle nostre vite e per questo si preannuncia come uno dei trend principali per le festività natalizie di quest’anno. Tra le proposte disponibili sul mercato PICO, brand leader nel settore della Virtual Reality, che lancia la nuova generazione di hardware VR con l’headset VR all-in-one PICO 4. La sua struttura super leggera, il tracciamento ad alta precisione e il programma di fitness si combinano per offrire un’esperienza di realtà virtuale all’avanguardia.

La tecnologia di PICO 4 permette di vivere esperienze sempre più inclusive come rilassarsi e godersi un viaggio senza interruzioni nei mondi virtuali, durante il gioco, l’allenamento o la visione di programmi in streaming.