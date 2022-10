Kiev, 12 ott. (askanews) – La reazione dei cittadini di Kiev dopo il bombardamento russo che ha colpito il centro città. Alcune strade sono già state provvisoriamente riparate, le carcasse della auto bruciate spostate e il traffico è tornato a scorrere per le vie della città. Ancora ben visibile invece il cratere della bomba che ha colpito in pieno un parco giochi per bambini.