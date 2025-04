La recita del rosario in San Pietro per il Papa col Cardinal Re

Città del Vaticano, 23 apr. (askanews) – Il Cardinale Giovanni Battista Re ha guidato la recita del rosario in Piazza San Pietro in Vaticano in memoria di Papa Francesco. “Vogliamo ringraziare il Signore per i doni che ha fatto alla Chiesa intera con il ministero apostolico di papa Francesco, pellegrino di speranza che non delude, e vogliamo affidarlo al Padre Misericordioso, in comunione con Maria, Regina del cielo, e per intercessione dell’apostolo Pietro”.

Così il cardinale Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio ha introdotto questa sera il Rosario in piazza San Pietro per pregare per il Papa defunto che ha definito un pellegrino di speranza. Un altro rosario presieduto dal cardinale Pietro Parolin è stato recitato sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore, dove Papa Francesco verrà sepolto secondo le sue volontà.