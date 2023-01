Home > Video > La Regina di Roma su TikTok: "Tante cose non venivano fatte vedere al GF Vip" La Regina di Roma su TikTok: "Tante cose non venivano fatte vedere al GF Vip"

La Regina di Roma pubblica un video su TikTok dove spiega: "Tante cose non venivano riportate o fatte vedere, così ho deciso di lavorare in un'altra maniera. C'è un autore che sta facendo il furbo e non è Alfonso Signorini".