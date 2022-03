La Regina è furiosa con il Principe Harry: i motivi

La Regina Elisabetta sarebbe furiosa con suo nipote Harry. Tutto quello che c'è da sapere.

Il distacco tra il Principe Harry e la famiglia Reale sarebbe sempre più profondo e, secondo indiscrezioni, la Regina sarebbe furiosa con suo nipote, che avrebbe deciso di mancare alla celebrazione in memoria del principe Filippo.

Il Principe Harry scatena l’ira della Regina

Il Principe Harry ha deciso di partecipare agli Invictus Game in Olanda e per questo non potrà essere presente, il prossimo 29 marzo, alla commemorazione del principe Filippo all’abbazia di Westminster. La questione avrebbe mandato su tutte le furie la Regina che, oltretutto, non avrebbe mai visto dal vivo la bisnipotina Lilibet, la prima dei suoi nipoti a essere nata su suolo statunitense.

Da tempo Harry e sua moglie Meghan vivono in California e sembra che, a causa della pandemia da Coronavirus, i due abbiano fatto ritorno in Inghilterra il meno possibile.

Harry è tornato da solo a Londra solamente in due occasioni: per i funerali del nonno e per la cerimonia di inaugurazione di una statua dedicata a sua madre, Lady D.

Le voci sul terzo figlio

Secondo i rumor in circolazione, Harry e Meghan potrebbero avere presto il loro terzo bambino: sulla questione al momento non vi sono conferme, ma sembra che la duchessa abbia manifestato il desiderio di avere un terzo bebè dopo l’arrivo del piccolo Archie e di Lilibet.

In tanti tra i fan di Harry e Meghan sperano di saperne presto di più ma la coppia, dopo l’addio ai titoli nobiliari, ha deciso di mantenere il massimo riserbo e la più totale privacy.