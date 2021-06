La Regina Elisabetta alla ricerca di tre nuovi chef (anche italiani)

Buckingham Palace è alla ricerca di tre facoltosi Chef per la sua prestigiosa cucina. Tutto quello che c'è da sapere.

Buckingham Palace è alla ricerca di due Demi Chef de Partie e uno Chef de Partie che dovranno occuparsi di pranzi, cene ed eventi nella residenza reale e seguire la regina nei suoi spostamenti. La candidatura a quanto pare è aperta agli aspiranti chef Reali di tutto il mondo.

La Regina Elisabetta alla ricerca degli chef

La Regina Elisabetta sarebbe alla ricerca di alcuni chef che possano occuparsi dei pasti previsti alle cene e agli eventi di Buckingham Palace. I tre aspiranti Royal Chef dovrebbero inoltre “seguire” Sua Maestà nelle sue residenze reali e avere un’ottima conoscenza dell’etichetta prevista nel contesto della famiglia reale. La ricerca a quanto pare sarebbe aperta agli Chef de Partie di tutto il mondo, e ovviamente sarebbe previsto un lauto compenso.

Regina Elisabetta: l’addio dello staff

Secondo indiscrezioni l’emergenza Coronavirus avrebbe spinto alcuni membri storici dello staff reale a dimettersi dal loro ruolo. A causa dell’emergenza sanitaria infatti sarebbe stato chiesto ad alcuni membri dello staff di rinunciare alle festività Natalizia insieme alle famiglie per restare nella residenza reale (del Castello di Windsor) dove la Regina si trovava in isolamento per non rischiare un ipotetico contagio. A causa della pandemia da Covid è stato attuato un rigido protocollo per mettere al sicuro la sovrana e il suo compianto marito, il Principe Filippo, scomparso il 9 aprile 2021 a causa del Coronavirus.

Regina Elisabetta: la morte del Principe Filippo

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo hanno trascorso il 2020 in quasi assoluto isolamento a causa della pandemia da Coronavirus. Il duca di Edimburgo è scomparso a 99 anni il 9 aprile 2021, dopo aver trascorso alcune settimane in ospedale a causa di una non meglio precisata infezione. I funerali si sono svolti in forma strettamente privata a causa delle norme in vigore per cercare di arginare l’emergenza. Lui e la sovrana avevano ricevuto la prima dose del vaccino a gennaio 2021.

In seguito alla morte di Filippo, la Regina Elisabetta ha emesso un comunicato per ringraziare i suoi sudditi della loro solidarietà. “È stato, molto semplicemente, la mia forza e mi è rimasto accanto per tutti questi anni, e io, tutta la sua famiglia, e molti Paesi, abbiamo verso di lui un debito più grande di quanto avrebbe mai rivendicato”, ha dichiarato la sovrana in merito al marito scomparso.